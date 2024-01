Il giornalista Raffaele Auriemma ha detto la sua sulle tante polemiche arbitrali di questa stagione. Ecco il suo pensiero sul Var e l'Aia: 

Il Var è in confusione totale. Tace su episodi clamorosi e oggi richiama l'arbitro per una deviazione con l'unghia di Maleh su rovesciata di Calabria: intervento che non sposta il pallone di un millimetro. Per favore commissariate l'Aia con il generale Figliuolo.