Auriemma: "Il Napoli ha in mente Dybala, Spalletti ha spiegato perché va acquistato"

Napoli - Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’:

"Il mercato chiuderà a inizio settembre c'è tempo per creare una squadra da scudetto, non so se sarà possibile, secondo me non arriveranno calciatori con identico palmares rispetto a quelli che partono da Napoli. Aspettiamo. Spalletti ieri ha salutato Koulibaly e ha spiegato perchè va acquistato Dybala. Con lui e Bremer la squadra non sarebbe tanto inferiore a quella attuale. Secondo me il Napoli non ha affondato colpo Deulofeu perchè ha in mente Dybala".