Auriemma: "Il chiodo fisso di ADL e Ancelotti è una prima punta"

Raffaele Auriemma su Sportmediaset ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Napoli: "James Rodriguez che aspetta il decreto crescita per abbracciare il Napoli, Manolas che attende l’1 luglio per ricevere il via libera dalla Roma, e poi Lozano che sospende il proprio sbarco a Napoli perchè prima il sodalizio partenopeo necessita di vendere qualche calciatore in sovrappiù, così come Fares si candida ad essere l’alternativa a Ghoulam e il desiderio di una prima punta che continua ad essere il chiodo di fisso di De Laurentiis ed Ancelotti per dare più esperienza alla prima linea partenopea".