Auriemma: "Ieri primo tempo inguardabile, non oso immaginare cosa Gattuso abbia detto alla squadra nell'intervallo... Col Barça gara tutta da giocare" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato la vittoria contro il Brescia del Napoli sul proprio canale YouTube:

"Primo tempo inguardabile mentre nella seconda parte di gara il Napoli è tornato a giocare, seppur lontanissimo dalle prestazioni del vecchio Napoli, ribaltando il risultato. Una vittoria è stata fondamentale anche per arrivare al meglio alla gara contro il Barcellona, con qualche certezza in più. Il Napoli se la giocherà con il Barcellona come raramente avvenuto in questa stagione. Nelle coppe, tra Champions e Coppa Italia, ha fatto percorso netto questa squadra senza mai perdere. Con il Barcellona tutti vedono il Napoli spacciato ma è una gara tutta da giocare. Puntando su qualche balbettio di Atalanta e Roma, il Napoli può rientrare anche in corsa per il quarto posto. Non oso immaginare cosa abbia detto Gattuso nell'intervallo ieri ma quel primo tempo è stata una macchia per questa squadra".