Auriemma: "Caro De Laurentiis, torna a Roma a fare il presidente che è l'unica cosa che ti riesce bene. Zielinski ormai è dell'Inter..."

Raffaele Auriemma, giornalista, commenta ai microfoni di Pressing su Italia 1 il momento negativo del Napoli: "Bisogna sottolineare un aspetto, De Laurentiis in conferenza stampa ha detto cose che già sappiamo. Non ci ha detto invece cosa ha intenzione di fare ora. Che lui fosse il principale responsabile di questo disastro lo sapevamo già. Solo lui non lo voleva ammettere e adesso ha dovuto farlo. L'unica cosa che può fare adesso De Laurentiis per raddrizzare la stagione, non è comprare giocatori che vengono qui e saranno inghiottiti da questo marasma. Il Napoli è in piena confusione: Zielinski ormai è dell'Inter, Osimhen che va via quando vuole e ha firmato un contratto da 11 milioni, Kvaratskhelia che guadagna 10 volte meno di lui. La situazione del Napoli è troppo complessa per essere gestita da AureliO De Laurentiis ed Andrea Chiavelli che fanno tutto loro, non va bene! Lo ripeto ancora una volta, caro De Laurentiis, se vuoi fare una cosa utile per il Napoli prendi un grande direttore generale, mettilo a guidare la squadra, fagli fare il mercato e tu torni a Roma a fare il presidente, che è l'unica cosa che ti riesce bene. Come DG farei il nome di Petrachi".