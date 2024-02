Auriemma: “Bisognava andare avanti con Mazzarri. In molti si sono esaltati per il Barça”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il Napoli nonostante l'ennesima rivoluzione voluta da ADL quest'anno, siamo punto ed a capo. Ho sentito molti esaltati dalla prestazione col Barcellona, per loro già si vedeva la mano dell'allenatore. Calzona rischia di rovinarsi? SI doveva andare avanti con Mazzarri fino alla fine, tanto non potevi fare molto meglio o molto peggio. Poi torna Osimhen, fallo giocare con l'allenatore che c'era da tre mesi".