Auriemma: "Il Napoli ti passa le notizie che vuole, tutti fenomeni così! Lavorate dal mattino alla sera" [VIDEO]

Raffaele Auriemma, giornalista, durante la trasmissione a Radio Marte, ha punzecchiato il Napoli dopo il tweet ironico sulla presenza di Giuntoli a Istanbul e qualche collega Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Quando diciamo Giuntoli è atteso a Istanbul, non significa che ci va in un giorno specifico tipo oggi. Giuntoli è atteso questa settimana, ma chi dice che bastano mail, pec ecc soltanto nel mondo del calcio, significa che non sa nulla di calciomercato e calcio. Certe volte si vuol prendere informazioni volutamente sbagliate.

Nel caso di Elmas, dove il Napoli è molto avanti, Giuntoli è atteso a Istanbul. Quando? Questo non lo so, ma dovrà andare in sede del Fenerbahce per chiudre. Non posso dire il giorno giusto perché poi va a finire che qualche buontempone fa il tweet. Sarei però felice che il tweet con tanto di foto venga fatto anche quando il signor Giuntoli stia per partire veramente per Istanbul, altrimenti così fate del male a voi stessi perché date informazioni sbagliate alla gente.

Se tu aspetti per dare qualche notizia che sia il Napoli a passartela, ma stai fresco. Il Napoli ti passa le notizie che vuole e quello che si può dire, giustamente. Oppure il Napoli ti passa le cose che servono per creare il clima d'attesa. Saremmo tutti fenomeni così, prova a lavorare invece dalla mattina alla sera in cerca di notizie".