Auriemma: "ADL può vendere la SSC Napoli entro qualche mese, da Osimhen un indizio!"

Ultime notizie calcio Napoli - Si è parlato tanto dell'ipotetica cessione del club azzurro da parte di Aurelio De Laurentiis, negli ultimi mesi. Negli ultimi giorni si è palesata anche la possibilità che Elliott ritorni in Serie A investendo sul club azzurro, per volontà di Paul Singer. Quel che è certo, è che entro il 2024 la famiglia De Laurentiis dovrà lasciare Napoli o Bari.

Della cessione della SSC Napoli ne ha parlato Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, ai microfoni di Radio Marte:

"Non si esclude che il Napoli venga venduto da qui a qualche mese. Ci sono tante novità, dei particolari che emergono ogni giorno e che, puntualmente, non vengono smentiti da nessuno. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sta esprimendo nessuna considerazione su questa tematica e, soprattutto, non sta imponendo censure.

Il presidente Aurelio De Laurentiis preferisce avere Victor Osimhen nel pacchetto-calciatori oggi a disposizione di Luciano Spalletti proprio per questo: per vendere meglio società partenopea. Di Osimhen non se ne priverà, a meno che non sia costretto a cederlo: servirà un'offerta di quelle 'folli' per far vacillare il patron e fargli accettare un trasferimento dell'ex Lille altrove".