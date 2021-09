Auriemma: "ADL fa bene a non incontrare adesso Insigne, c'è troppa tensione. Con la Champions le parti possono trovare un punto d'incontro"

Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube: “Sono certo che se dovesse esserci un punto d’incontro, lo troveranno. Fa bene De Laurentiis a non incontrare Insigne adesso, perché c’è troppa attenzione e forse tensione. Lasciamo sbollire. Arriviamo a dicembre, poi si vede e si capirà. Secondo me Insigne, essendo un calciatore che ha mercato, aspetterà fino alla fine per capire se il Napoli tornerà in Champions League, perché io credo che con il ritorno nella massima competizione europea probabilmente le due parti potrebbero trovare il punto d’incontro”.