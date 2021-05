Auriemma: "43 punti nel girone di ritorno, Gattuso meritava la Champions! Lo saluterò in questo modo"

"Anch’io come DeLaurentiis voglio rincuorare il Napoli che ha fatto 43 punti nel girone di ritorno, senza riuscire per lo sfortunato 1-1 col Verona ad ottenere una meritata Champions. Mi fanno molta pena certi fan del Napoli che speravano in questo esito finale della stagione. Saluterò Gattuso non con un tweet, ma almeno con una telefonata: se la merita al termine di due stagioni travagliate sul piano personale e professionale, eppure positive per la #CoppaItalia vinta in piena pandemia ed un quinto posto che sa di poco, dopo la rimonta del ritorno".