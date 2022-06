Aumento dei prezzi di Dazn, Cucchi: "Il calcio fa parte della cultura popolare, sono arrabbiato"

Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Trovo veramente incomprensibile si voglia far diventare d'elite un piatto della tradizione popolare accessibile a tutti. Napoli ha ragione tutta la vita. Io sono per la tradizione, amo mangiare la Margherita napoletana, è la mia preferita. Non ho dubbi alcuni sulla scelta. Briatore fa quello che vuole, ci mancherebbe. Mi rende perplesso più chi fa la fila per mangiarsi la sua pizza a 65 euro. E' un elemento della nostra tradizione popolare, la pizza è bella così come è e come è stata inventata. Poi siamo tutti con le tasche vuote, giusto che sia accessibile a tutti. A dire il vero sono arrabbiato anche con DAZN, il calcio fa parte della cultura popolare, non può essere una cosa elitaria. Sono con Napoli tutta la vita".