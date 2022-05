Atzori: "L’errore del portiere è stato psicologicamente duro, ha tolto ogni sogno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Atzori, allenatore della squadra maltese Floriana ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Questo è un campionato livellato verso l’alto o verso il basso? “C’è tanta concorrenza per vincere lo Scudetto. Ci sono squadre che non mi aspettavo. Un po’ di tempo fa avrei detto verso l’alto, ora posso dire verso il basso. Mi viene da pensare che Atalanta e Juventus mancano alla lotta per lo Scudetto, mentre al di sotto ci sono squadre come Verona o Spezia che pensavo avrebbero lottato per la salvezza. Alcune squadre non hanno mantenuto le aspettative. Ora le squadre medio alte vanno a togliere punti alle big”

Il campionato del Napoli “L’errore del portiere è stato psicologicamente duro, ha tolto ogni sogno. Ha tolto punti, che arrivati alla fine del campionato sono pesanti. Quando ti capita un evento negativo alla fine del campionato non rimane più nulla da raschiare dal barile”.