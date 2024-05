Atp Val di Sole, Rizzi a CN24: "Se stiamo preparando gigantografie di Conte per Dimaro? Dico solo una cosa"

Luciano Rizzi, presidente dell'Atp Val di Sole, è intervenuto alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su calcioNapoli24 Tv in onda sul canale 79 del digitale terrestre:

"Il prossimo ritiro sarà dall'11 al 21 di luglio, siamo ormai al dodicesimo anno che ospitiamo il Napoli in Trentino. C'è stata una grande evoluzione nei numeri e non solo, molti hanno coniugato il fatto di vedere il ritiro e farsi anche qualche giorno di vacanza. Sono convinito che non ci sarà un grande calo d'affluenza perchè molti prendono Dimaro proprio come una vacanza di famiglia. Ho fiducia per questo motivo poi è chiaro che se dovesse arrivare un grande allenatore oppure un calciatore può aiutare sicuramente.

Torneremo al ritiro classico al centro del paese, stiamo lavorando sull'intrattenimento con gruppi campani e non solo unendo anche la cultura enogastronomica. Gigantografie con Conte? Conte peraltro è già stato in Val di Sole ai tempi del Siena, era molto giovane. Due anni fa andai in Liguria in vacanza e me lo ritrovai, se venisse a Napoli sarebbe la svolta perché sa allenare tutte le squadre, non solo i campioni. Conte sarebbe l'ideale, farebbe la differenza"