Atletico Madrid, Cerezo: "Ci atteniamo alle sole disposizioni UEFA e governative, stasera a Liverpool giocheremo a porte aperte”

Ultimissime Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrique Cerezo, presidente Atletico Madrid: “Sappiamo che in questo momento si sta attraversando un periodo complicato, ma l'Atletico Madrid seguirà alla lettera, fidandosi apertamente, le disposizioni dettate dalla UEFA e dagli altri organi competenti. Se ci verrà comunicato di continuare a giocare a porte aperte o chiuse, seguiremo le istruzioni dateci. Questa sera a Liverpool, la UEFA ha dato il via libera per giocare a porte aperte e noi confidiamo nelle scelte fatte da quest'ultima. Allo stesso modo, ci fidiamo degli organi spagnoli e delle autorità sanitarie che ci daranno la possibilità di continuare a giocare in Liga per le prossime due settimane con gli impianti a porte chiuse. Non sta a noi dell'Atletico Madrid commentare o giudicare se siano corrette o errate tali decisioni, a noi sta soltanto seguire queste disposizioni e rinviare qualsiasi decisione alle autorità preposte".