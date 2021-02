Ultimissime calcio Napoli – Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per me è sempre speciale affrontare il Napoli, è stata la mia prima squadra in Italia. Darò il 100% però stasera perché adesso gioco per l'Atalanta”.