Atalanta, Scamacca a Dazn: "Partita perfetta su un campo difficile, fondamentale vincere gli scontri diretti. Sulla Nazionale..."

Notizie Napoli calcio. Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta a segno al Maradona, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Atalanta 0-3:

“Sono molto soddisfatto perché lavoro per fare questo tipo di partite. Oggi era uno scontro diretto per la Champions e siamo contenti del risultato. E’ un momento bellissimo per noi, lavoriamo proprio per questo e ce lo siamo guadagnati: ora non resta che giocare al meglio e restare uniti fino alla fine”.

Nazionale? Spalletti può sempre contare su di me, cerco sempre di dare il massimo. Quando esce fuori sono ancora più contento e determinato, questa è la strada che ho intrapreso da inizio anno ed ora sono felice della continuità. Voglio dire grazie all’Atalanta perché sono i primi che hanno creduto in me. Quando giochi dall’inizio magari attacchi di più, non credo che sia una caso che se giochi di più hai più chance.

Io voglio diventare sempre determinante, anche entrando dalla panchina perché poi è normale che il mister fa le sue scelte. Questo mese e mezzo è fondamentale per noi e non lasciare punti su campi così importanti è fondamentale, oggi abbiamo fatto una partita perfetta".