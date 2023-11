Atalanta, Gasperini in conferenza: "Napoli in difficoltà, l'inerzia era nostra! Sul gol dell'1-2 c'era Ederson che si stava allacciando la scarpa, è stato un regalo ingenuo"

Al termine di Atalanta Napoli in diretta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Si è conclusa la partita della 13esima giornata come da calendario Serie A. Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo la partita.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Atalanta Napoli: Gasperini in conferenza

Dal Gewiss Stadium, dopo Atalanta Napoli ha parlato in conferenza Gasperini per l'Atalanta.

20.38 - Termina la conferenza stampa

"Musso e Carnesecchi? Nel momento in cui li teniamo entrambi, è giusto ruotarli. Per un po' ha pagato bene, ora non vorrei dire che ci sono costati dei punti ma se lascio stare gli episodi hanno sempre dato il loro. Non rimpiango nulla, devo valorizzare Carnesecchi e recuperare Musso. Se poi ad ogni errore si dicono cose, si sapeva già da prima"

"Era da un po' che volevo far esordire Bonfanti, che si allena da tempo con noi: giocava in C lo scorso anno, ha fatto buone cose. Lo spirito dell'Atalanta è quello di far crescere i ragazzi e lanciarli dal settore giovanile: è una politica che può essere molto giusta, ma puoi correre il rischio di pagare qualcosa. Mi hanno fatto vedere la partita col PSG e ho visto la formazione che c'era in campo: era un'Atalanta modello importante"

"Zappacosta e Kolasinac? Zappacosta penso abbia un problema di distorsione alla caviglia, Kolasinac una forte contusione al polpaccio e non un problema muscolare. Dovremo vedere se recupererà per giovedì, sono ruoli importanti per noi come spinta e recupero palla: se lo fai solo con i difensori e con un mediano, diventa difficile per le caratteristiche della nostra squadra. Giochiamo tante partite, dobbiamo alzare il livello: abbiamo sei esterni, tra tutti dobbiamo avere non sempre solo Ruggeri e un altro, serve alzare il livello"

"Come mi spiego le occasioni concesse? Nel primo tempo il Napoli ha avuto merito, facevamo fatica a recuperare palla ed eravamo subito sotto pressing. Nella ripresa la riconquistavamo subito, erano loro a perdere palla e noi la giocavamo con buona pericolosità. Tutto sta nell'inerzia del match, l'avevamo ribaltata poi l'errore è chiaro che se li fai poi li paghi. C'era anche Ederson che si stava allacciando la scarpa, è stato un regalo ingenuo"

"Abbiamo fatto un primo tempo un po' di difficoltà per meriti del Napoli e demeriti nostri, loro sono partiti tecnicamente bene e noi difendevamo male con attaccanti ed esterni. Nonostante aver sofferto, non abbiamo preso il secondo gol. Poi nella ripresa è stata una ottima Atalanta, il Napoli è andato in difficoltà e la partita aveva la piega giusta per noi: non c'erano le condizioni, anche con l'ingresso di Osimhen che sposta gli equilibri. Poi è venuto fuori questo gol, e non è la prima volta che non otteniamo punti in questi scontri. Dobbiamo riflettere, abbiamo un nucleo forte e competitivo ma abbiamo bisogno di essere più continui e completi, nonchè alzare certi ruoli. Altrimenti giochiamo alla pari con squadre importanti e poi rischiamo di uscire con molto rammarico, e con visioni sbagliate rispetto ad una partita e alla prestazione"

20.29 - Arriva Gasperini in conferenza stampa.