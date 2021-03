Ultime notizie calcio Napoli - Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione di Player of the Month del mese di febbraio assegnatogli via social dai tifosi il 10 marzo scorso:

"Sono due mesi importantissimi per confermarci un'altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l'Atalanta ha saputo meritarsi. Siamo molto carichi e abbiamo una gran bella opportunità davanti".