Atalanta, il ds Zamagna a CN24: "Castagne al Napoli? Siamo liberi di trattare con chiunque! In futuro sarà possibile farlo anche con il club azzurro"

Gabriele Zamagna, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ilicic al Napoli in estate? E' un campione grandissimo. Per fortuna lo abbiamo nelle nostre fila, f gola a tutti i top club europei. Speriamo che continui a far vedere le stesse cose che ha fatto vedere nelle ultime stagioni a Bergamo. Castagne al Napoli? Noi storicamente siamo una società venditrice. Dal momento in cui arrivano offerte giuste che la società ritiene all'altezza siamo liberi di parlare e di trattare con chiunque. In futuro quindi sarà possibile anche col Napoli, sicuramente".