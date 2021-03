Atalanta, Gosens vuole l'Europa: "Vogliamo la Coppa Italia, ma non è l'unico obiettivo!"

Serie A - Robin Gosens dell'Atalanta ha parlato dei propri obiettivi stagionali del club: "Firmare per il secondo posto? No, io punto sempre in alto. Potremmo vincere il titolo, ma anche finire fuori dall'Europa: nelle prossime tredici giornate c’è tutto aperto e io voglio giocarmi ogni obiettivo. Non firmo niente: voglio provare a fare il massimo. Siamo ancora in corsa su ogni fronte, teoricamente potremo vincere tutto. Dico però che è ora di alzare un trofeo, quindi la Coppa Italia sarebbe un sogno: ma non è l’unico obiettivo".