Ultime notizie calcio Napoli – Alejandro Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita vinta in rimonta contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo continuare così perché dietro ci sono squadre che spingono come Roma, Napoli e Milan. Andiamo avanti e vediamo, magari per le ultime partite possiamo ritrovarci a lottare per qualche posizione più alta”.