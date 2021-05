Atalanta, Gasperini: "Oggi dovevamo fare bottino pieno, gara complicata. Rigore? Difficile non far polemica..."

Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalante, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi come a Roma c'era la possibilità di fare bottino pieno. Rigore? Parliamo delle prossime partite... E' veramente difficile commentare senza entrare in polemica. Ci sono tre partite la prossima settimana, speriamo bene. Abbiamo giocato 50 minuti in inferiorità numerica e siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto anche l'occasione per il 2-1 e quello è stato un nostro errore. E' una gara tutta complicata".