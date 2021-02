Atalanta, Gasperini: "Napoli forte e motivato, ma i ragazzi sono stati straordinari stasera! Meritano solo complimenti"

Ultime notizie calcio Napoli – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è una squadra forte ed attacca in maniera pericolosa, con grande qualità. Anche nell'intervallo sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Dovevamo cercare di fare il terzo gol visto che loro, attaccando tanto, avrebbero dovuto concedere qualcosa in maniera inevitabile. Pessina è straordinario anche per la qualità dei due gol realizzati. Ci sta dando moltissimo. I ragazzi però sono stati tutti straordinari. Era difficile tirar fuori una partita così contro un Napoli tanto forte e motivato.

Posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi perché stiamo giocando tutte partite difficili con una continuità incredibile, non è sempre facile avere la stessa concentrazione. Globalmente stiamo facendo una stagione importante. Tra Coppa Italia e superare il Real Madrid non saprei scegliere, sono tutti grandissimi obiettivi. Speriamo di centrarne almeno qualcuno. Siamo partiti bassi inizialmente per non rischiare, anche se poi abbiamo sbloccato presto il risultato. Pessina ha dei margini di miglioramento molto importante, sin da subito ha dimostrato grande valore qui ed è stato un innesto fondamentale per la squadra.

Ha dato equilibrio e forza, ora anche qualità perché ha iniziato anche a segnare. Su Zapata non abbiamo mai avuto dubbi. E' una stagione anomala questa, con tante partite e noi abbiamo cercato sempre di gestire gli uomini in avanti. Speriamo di vincere in finale, ma è ovvio che incontriamo una squadra fortissima".