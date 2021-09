Atalanta, Gasperini: "Inter, Milan e Napoli le mie favorite per lo Scudetto, non è il nostro obiettivo"

Ultime calcio - Ai microfoni di Sky Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato la vittoria conquistata questa sera contro il Sassuolo:

"E' stata una bella partita, anche per merito del Sassuolo. E' una squadra che gioca con velocità, tecnica e grandi attaccanti. Il secondo tempo è stato molto sofferto, mentre il primo è stato chiuso 2-1 ma non rispecchiava quanto visto in campo. Alla fine, credo il risultato sia giusto così. De Roon? E' un giocatore importante per noi, è stato fuori a lungo e ha bisogno di giocare e trovare precisione. Noi abbiamo sempre avuto una buona condizione, il problema è tecnico, abbiamo sbagliato cose semplici e appoggi facili. E' ciò che ci penalizza, ma credo sia facile migliorare sotto questo aspetto".

Vi 'accontenterete' di arrivare tra le prime quattro?

"Noi non abbiamo mai l'obiettivo dello Scudetto, né dell'Europa. Iniziamo sempre cercando di capire cosa possiamo fare e quanto possiamo essere competitivi. La mia sensazione è che quest'anno tante squadre si siano rinforzate in modo notevole e sarà un campionato molto equilibrato. In questo momento non abbiamo obiettivi, non abbiamo la statura di una squadra capace di arrivare tra le prime quattro ma la possiamo trovare migliorando sotto l'aspetto tecnico. Per essere più competitivi dobbiamo essere più bravi sotto l'aspetto tecnico".

La prossima sarà la prima settimana decisiva della stagione.

"La soglia di soddisfazione sarà sempre la prestazione. Inter e Milan insieme al Napoli sono oggi le squadre più forti e noi dobbiamo capire nello scontro con le milanesi dove andiamo a sbattere e questo sarà il nostro spirito. E' una settimana decisiva in quel senso, non per i punti".