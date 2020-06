Atalanta, Gasperini: “Classifica? per la Champions è ancora tutto in ballo”

Serie A - Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Atalanta-Sassuolo: "Sarà l'inizio di un ritorno alla normalità, nonostante le cose cambieranno molto: giocare a giugno e luglio ogni tre giorni, con questo caldo, metterà tutti alla pari. Vedremo chi si adatterà meglio e più in fretta, ma non voglio alibi". Buone notizie sul fronte formazione: "Ho praticamente tutti a disposizione, poche ore e finalmente si gioca: non se ne poteva più di allenamenti e basta. Classifica? L'abbiamo lasciata positiva, ma è ancora tutto in ballo dalla salvezza allo scudetto, Champions compresa. Noi vogliamo fare la nostra parte"