Atalanta, Gasperini: "Bellissimo che tutta Italia tifi per noi, siamo come la Nazionale. Con il Barcellona il Napoli ha fatto bene"

Ultime notizie calcio - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia della partita di Champions League contro il PSG:

"Ci dispiace, pensavamo che la Juventus avesse grandi chance. Il Napoli ha fatto bene ma contro il Barcellona non era facile. Siamo rimasti noi e cercheremo di fare molto bene. L'assenza della Juve è sorprendete, pensavamo passasse. Tifo dell'Italia per l'Atalanta? Questo è bellissimo. Siamo un po' come la Nazionale, speriamo di fare bene".