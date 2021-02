Atalanta, Freuler: "Mancato poco per segnare, è ancora tutto aperto. Ci giochiamo tutto a Bergamo, non sarà facile per il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli – Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ci è mancato poco per segnare, magari l'ultimo passaggio. E' ancora tutto aperto, ci giochiamo tutto a Bergamo. Non è facile giocare a Bergamo, sarà un'altra battaglia anche fisicamente. E' mancato poco, proviamo a far meglio la prossima settimana. Ci sono tantissime partite che ti tolgono tantissime energie. Noi abbiamo una rosa che ci permette di ruotare e di giocare sempre al massimo. E' comunque molto impegnativo. Nel secondo tempo loro si sono abbassati ancora di più nel secondo tempo e non c'era spazio. Abbiamo provato a segnare ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo analizzare gli errori e non ripeterli. Real Madrid? Non possiamo pensarci, abbiamo ancora il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli e la gara di domenica contro il Torino. In campionato vogliamo rientrare tra i primi quattro posti. A Napoli, nello stadio di Diego Armando Maradona, è sempre bellissimo giocare".