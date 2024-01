Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua carriera in nazionale, ringraziando l’attuale ct Luciano Spalletti: “Il posto più bello per un calciatore, e sono grato a Spalletti per avermi tenuto nel gruppo. Ora tocca a me ripagarlo. Con lui ho un rapporto splendido. Meglio non farlo arrabbiare. Perciò stavolta al Mondiale dobbiamo andarci per forza”.