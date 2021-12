Aston Villa, Gerrard: "Tuanzebe è una pedina importante per noi, ma il futuro è nelle sue mani. Vedremo cosa succederà con lo United"

Axel Tuanzebe è uno dei nomi che è circolato per la difesa del Napoli negli ultimi giorni. Il centrale del Machester United, in prestito all'Aston Villa, però, secondo la stampa inglese, potrebbe tornare ai red devils già a gennaio.

Sulla questione è intervenuto anche Steven Gerrard, allenatore dell'Aston Villa:

"È tutto nelle mani di Axel e del Manchester United. Lo vogliamo qui, saremmo felicissimi di tenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino alla fine della stagione. È qualcosa che vogliamo esplorare oltre. Speriamo solo di avere questa opportunità. E' un giocatore che ci piace molto e vorremmo che rimanesse almeno fino alla fine della stagione. Ovviamente è di proprietà del Manchester United e dobbiamo rispettarlo. Spero che voglia far parte del nostr progetto. Si impegna molto in allenamento, ha doti di leadership e per noi è una pedina importante. Lui spinge per giocare, quindi vedremo cosa succederà con lo United".