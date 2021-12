AssoAgenti, Galli: "Chi si lamenta del sistema e ora fa la vittima è chi ha deciso la deregulation dei procuratori! Le TPO sopravvivono in maniera selvaggia"

Beppe Galli, presidente dell’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

«Ci piacerebbe sapere come mai nell’aprile 2015 la Fifa stessa ha deciso per la deregulation della nostra categoria, abolendo l’obbligo dell’esame per l’accesso alla professione. I lettori non sanno che gli stakeholders del calcio (Fifpro e rappresentanti dei club, ndr) che ora si lamentano del sistema e fanno le vittime, hanno votato all’unanimità per la cosiddetta deregulation. Inoltre è passata l’abolizione del TPO (Third Party Ownership, ovvero la proprietà di una percentuale del cartellino da parte di una società privata, ndr) che invece sopravvive, ma in maniera selvaggia. Ben venga una riforma condivisa e non da regime totalitario. Una riforma della quale nessuno avrà la certezza che non possa essere bloccata e cancellata da un qualsiasi tribunale mondiale».Â