Assembramenti a Bergamo, Condò: "Capisco i tifosi, ma così scateniamo la terza ondata!"

Calcio - Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport ha commentato gli assembramenti fuori dal Gewiss Stadium prima di Atalanta-Real Madrid: "Sta diventando un problema, non solo in Italia. Lo abbiamo visto prima del derby. Capisco la motivazione di stare vicino alla squadra, i tifosi non ne possono più, come non ne possiamo più noi di non andare più allo stadio, ma sono cose da non fare. Siamo borderline per uscire dal tunnel con i vaccini e la terza ondata che si sta scatenando. Dobbiamo ricordare ai giovani tifosi che il Covid ha colpito genitori e nonni, proprio a Bergamo"