ASL Salerno, Tozzi: "Salernitana? Interveniamo sulle persone, non sui club! Non so quando si saprà se si giocherà il derby"

Ultime notizie calcio Napoli - Arcangelo Saggese Tozzi, vicedirettore dell'ASL di Salerno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Noi interveniamo sulle persone, non sulle squadre. Sulla gara col Napoli non possiamo dire molto, dipende tutto da quanto durerà l'infezione da Covid nei tesserati granata. Se qualcuno dovesse guarire sarebbe poi perfettamente arruolabile. Con tre dosi di vaccino si fa il tampone dopo sette giorni dalla positività, mentre con due dosi i tempi si allungano leggermente. Disparità di giudizio delle ASL? Non credo che ci sia, le società decidono come muoversi e come spostarsi. Ricordiamo che noi interveniamo sulle persone, non sui club. La Salernitana, come tutte le altre società, provvede in autonomia ad effettuare i tamponi. Di conseguenza non conosco i tempi necessari ad avere i risultati".