Asamoah: "Occhio Napoli, l'Inter può dar fastidio a Spalletti!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Kwadwo Asamoah, ex calciatore:

"Spalletti? Complimenti a lui per quello che sta facendo col Napoli. Mi ha allenato all’Inter ed è uno che ti dà motivazioni, è una persona bravissima. A me non ha sorpreso per quello che sta facendo, ha fatto un grande lavoro. Osimhen è fondamentale a Napoli, è un punto di riferimento per la squadra. Mi piace tantissimo per quello che sta facendo, ha fame, voglia e grinta. Sono orgoglioso di lui e di Lookman: stanno facendo cose straordinarie qui in Italia. Di solito pochi africani fanno queste cose, invece sono contento per quello che stanno facendo. Osimhen è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno, Spalletti lo ha fatto crescere anche mentalmente. Lo scorso anno ha fatto benissimo, ma adesso ha capito il suo valore per questa squadra.

I giocatori della Juventus? È un momento difficile, non è facile per la società e per i giocatori, ma mi auguro che facciano bene. Mancano tante partite, spero ne vincano tante ed entrino in Europa. So che Allegri è l’uomo giusto per questo momento, conosce già i giocatori e la società. Non è facile in questo periodo, è uno giusto perché sa fare e ha già fatto. Fare risultati è facile in questo periodo, è l’uomo giusto.

Mario Rui ha giocato tanti anni nel Napoli ed è l’unico che è rimasto tanto tempo. Sta disputando una buona stagione e fornendo tanti assist. Sta giocando bene e ho seguito molte partite del Napoli di quest’anno. Anche Kim sta facendo un campionato incredibile. Tutta la squadra sta facendo molto bene. Campionato chiuso? Secondo me l’Inter ha avuto un po’ di difficoltà, ma ha trovato la strada giusta e ha fiducia. Ha voglia di combattere col Napoli. La Juventus ha avuto dei problemi, anche la Roma sta facendo bene. È vero che il Napoli ha tanti punti di vantaggio, ma se cade è difficile rialzarsi. Anche l’Inter può dare fastidio al Napoli. Chi arriva in Champions League oltre il Napoli? È un po’ difficile, non ci sono tanti punti di margine tra le squadre, qualsiasi squadra può farcela. Quanto avanti può arrivare in Champions League il Napoli? La Champions è una competizione un po’ complicata, può succedere di tutto. L’Eintracht sta facendo bene anche in Champions, ma il Napoli quest’anno ha fatto una cosa straordinaria".