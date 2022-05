Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato su Giovani Simeone dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha deciso di riscattare l'attaccante argentino per 12 milioni di euro, ma difficilmente Simeone resterà a Verona, più ragionevolmente verrà ceduto sempre in estate per una cifra più alta.

Napoli: Simeone nel mirino

Come riporta il noto quotidiano spagnolo As, tanti i club che hanno già chiesto informazioni: dal Villarreal al Valencia, dal Siviglia al Newcastle passando per Napoli e Milan.