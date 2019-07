AS, Calemme: "James Rodriguez-Napoli, si accelera. Con il Real si limano i dettagli"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Mirko Calemme, di AS

"Fabian Ruiz ha scelto Napoli grazie anche ad una chiamata di Ancelotti e col suo lavoro continua a crescere. E' ovvio che il calciatore ringrazi Ancelotti.

Theo Hernandez è in dirittura di arrivo e potrebbe già volare in serata a Milano e domani effettuare le visite mediche. Ceballos non vuole lasciare il Real a titolo definitivo, ma vuole la vetrina della Champions, cosa che il Milan non può garantire.

James Rodriguez? Il Napoli inizierà ad accelerare, vanno chiusi vecchi dettagli col Real".