As, Calemme: "Il Real Madrid non può permettersi Koulibaly, il club spagnolo ha già preso Alaba"

Calciomercato Napoli - Mirko Calemme di AS è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Koulibaly al Real Madrid? In questo momento il Real non sarebbe in grado di presentare tanti soldi al Napoli per Koulibaly. E' un mercato complicato anche per i top club, non solo per il Napoli. Poi il club spagnolo ha da poco comprato Alaba per sistemare il reparto difensivo, dunque non credo sia intenzionato a presentare offerte per il difensore senegalese"