AS, Burgos a CN24: "Politano al Valencia solo in un caso! La società ha posto un veto..."

Julian Burgos, giornalista di As da Valencia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Al momento il Valencia ha dei problemi finanziari, non può permettersi degli acquisti molto costosi come quello di Politano. La squadra spagnola di Gattuso deve prima pensare a cedere qualcuno per poi autofinanziarsi e provare a comprare un altro giocatore".

"Possibilità di un prestito oneroso? Ad oggi il Valencia ha in mente di comprare o tesserare in prestito solo giocatori giovani. Politano ha già 29 anni, e inoltre il tetto massimo per la spesa massima del cartellino è di 6-7 milioni e non di più. Quindi sembra complicato che Politano possa trasferirsi in prestito con obbligo o a titolo definitivo".

"Si potrebbe pensare ad un acquisto con prestito con obbligo con la clausola di riscatto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League".