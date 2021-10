Artistico a CN24: "Osimhen non è solo strapotere fisico ma non vorrei si trascurasse uno come Mertens"

Napoli Calcio - Edoardo Artistico, doppio ex di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli è partito bene mentre il Toro ha qualche difficoltà, sarà una bella gara credo però che gli azzurri debbano fare sua questa gara per proseguire la striscia di vittorie. Osimhen? Fisicamente può fare ancora meglio. Lo scorso anno ha dovuto fare i conti con gli infortuni ma aveva già fatto intravedere le sue doti. Al di là dello strapotere fisico, si sta dimostrando una certa confidenza con la rete. Era un calciatore che serviva. Tuttavia non vorrei si trascurasse Mertens".