Arthur Cabral alla Fiorentina, il presidente conferma: "Siamo preparati"

Ultimissime di mercato sulla Fiorentina che chiude l'acquisto di Arthur Cabral al posto di Vlahovic, arriva l'annuncio del presidente che conferma tutto sul trasferimento di mercato dell'attaccante brasiliano che lascia il Basilea per la Serie A.

Arthur Cabral alla Fiorentina, il presidente conferma

Arrivano dichiarazioni importanti sul fronte Arthur Cabral, attaccante corteggiato dalla Fiorentina per sostituire Vlahovic, direttamente da David Degen, ex calciatore ed attualmente proprietario del Basilea: “Cabral via a gennaio? Non so dire se partirà o no. Ci sarà un'uscita solo se ci sarà un accordo tra entrambe le parti. Ma posso rassicurare tutti che in caso di partenza da Cabral siamo preparati. Stiamo lavorando da settimane e mesi a una possibile sostituzione qualora si verificasse la situazione”.

