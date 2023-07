Arrigoni: "Con Giuntoli alla Juve cambia tutto, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Claudio Arrigoni è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso di “Sportitalia Mercato”.

Queste le sue parole:

“Giuntoli alla Juve? Con lui cambia tutto, non sono un gran tifoso del gioco di allegri, ma per gli ultimi 6 mesi è stato lui il punto di riferimento della squadra. Ha saputo incrementare quello che non aveva dato la partenza del campionato. Con Giuntoli arriva un gestore dell’area tecnica e Allegri dovrà fare un passo indietro. Allegri e Giuntoli sono due persone che sanno di dover convivere, il ds dovrà impostare bene il rapporto con il tecnico”.