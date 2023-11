Aronica svela: "Potevo essere nello staff di Mazzarri a Napoli, ecco perchè non ho firmato"

L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

"Con Mazzarri ho un grande rapporto, e ci eravamo sentiti prima che lui firmasse col Napoli. Potevo venire anche io nel suo staff in azzurro, ma c'erano alcuni contratti in essere e quindi purtroppo non è stato possibile inserirmi nella sua squadra. Ma mi auguro che possa concludere la stagione e magari firmare un rinnovo che gli permetta di continuare a lavorare sulla panchina del Napoli, perché conosce la squadra, la piazza, la città, ed è l'uomo giusto per gli azzurri. Io, un giorno, spero di poter tornare a lavorare nel Napoli".