Aronica: "Rammarico scudetto, sogno svanito da 3-4 partite. Insigne? I matrimoni si fanno in due..."

Salvatore Aronica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal':

"Peccato, cresce il rammarico per il Napoli per quello che poteva essere e non è stato. Restare aggrappati al sogno poteva già essere importanti, invece già 3-4 partite fa, la mancanza di personalità ha tagliato l'obiettivo scudetto. Insigne? Ha esordito con me in campo, uno scugnizzo vero e proprio. Era così da giovane, lo è ancora adesso. Dispiace che non abbia potuto continuare la sua avventura. I matrimoni si fanno in due ma non c'erano i presupposti per andre avanti. Poteva ancora dare qualcosa, ma ci sono dinamiche societarie da rispettare. Il Napoli ha perso un top player".