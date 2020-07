Aronica: "Questo Napoli mi ricorda quello di Mazzarri per lo spirito garibaldino. Barcellona? Sognare non costa niente"

Napoli - Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mario Rui è quei giocatori che non ti fa la gara da 8-9 in pagella, ma ti dà sempre quello che serve: è un calciatore di grande affidamento. In questo Napoli riconosco lo spirito garibaldino che avevamo noi nell'epoca di Mazzarri, chiaramente il modulo è diverso. Barcellona? Credo che sognare non costa nulla, gli azzurri ci hanno abituati a certe imprese. Il calcio ci ha insegnato che è lecito sognare, sono convinto che faranno di tutto per riuscirci. Gattuso? L'ho conosciuto a Palermo quando ero fuori rosa, ma aveva le mani legate"