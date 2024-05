Apuzzo a CN24: "Molti giocatori si sono macchiati di cose indegne, con Conte ritornerà la motivazione. Osimhen? Sogno Lukaku, sarebbe il fiore all'occhiello" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Ernesto Apuzzo ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"Abbiamo pagato tutte le gioie dell'anno scorso. Molti giocatori si sono macchiati di cose indegne, non hanno onorato la maglia con lo scudetto. Parecchi sono stati al di sotto delle proprie possibilità. E' finita un'annata, ne inizia un'altra alla grande con Conte che è un grande motivatore. Il Napoli è una squadra forte e ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Il bravo allenatore fa rendere i giocatori per quello che valgono. Conte, per la sua storia, tirerà fuori dai suoi il 120-130%. Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia devono essere l'ossatura con altri 3-4 acquisti mirati. Il Napoli ha i soldi, le altre fanno i debiti e vincono. Osimhen? Con i suoi soldi arriverà un altro attaccante. Lukaku sarebbe il fiore all'occhiello".