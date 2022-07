Anversa, la previsione del presidente: "Mertens si accorderà con il Napoli. I saluti? Un modo per nascondere tutto"

Calciomercato Napoli - Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, ha parlato del futuro del suo club. nelle ultime settimane si era parlato anche della possibilità che Dries Mertens alla fine potesse anche decidere di tornare a giocare in Belgio dato che con il Napoli la trattativa per il rinnovo non è andata a buon fine.

Ecco le parole del presidente del club belga su Dries:

"Non abbiamo mai avuto contatti con Mertens, non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto. Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di mercato si occupa il nostro direttore Overmars. Stiamo costruendo una buona squadra e abbiamo ancora un mese di tempo per completarla. Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa..."