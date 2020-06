Antonio Di Gennaro: "L'Atalanta ha grande intensità ed ha qualità, difficile la rimonta del Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Fiorentina e Verona, parla a Marte Sport Live:

“L’Atalanta ha grande intensità, ma c’è qualità, altrimenti tanti gol non li fai. Per il Napoli non sarà facile rimontare il quarto posto anche se gli azzurri stanno bene. Bisogna giocarsela e Gattuso ha fatto capire come nessun risultato sia precluso. Ovviamente un mezzo pareggio è quasi una sconfitta, quindi non devi sbagliare mai. Juric ha fatto un ottimo campionato, se n’è parlato anche per il Napoli, ma Gattuso ha avuto la forza di risollevare il gruppo e di cambiare le sorti della stagione. Simone Inzaghi addirittura ha rischiato ad inizio stagione e adesso sta giocando per lo scudetto”.