Corbo: "Devo dire una cosa a favore di De Laurentiis e Giuntoli. Juan Jesus? Lo metterei a sinistra"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Col Napoli ad un punto, è tutto merito di Spalletti e della squadra e non certo di un giornalista che invita il mister ad avere più coraggio. Negli ultimi tempi avevo notato un grigiore attorno al Napoli, un clima scettico e pessimista: il presidente ha avviato l’operazione simpatia abbassando i prezzi, la squadra si è ripresa e attorno si è riacceso in forma contenuta l’entusiasmo che serve ai giocatori. Vedo un responsabile entusiasmo, i deliri folcloristici non aiutano nessuna squadra a vincere. Devo dire una cosa a favore di De Laurentiis e Giuntoli: ci sono giocatori che sono stati rivalutati da Spalletti, a partire da Lobotka sul quale si discute se debba essere titolare o meno. Per me contro l’Inter dovrebbe essere titolare, e su Juan Jesus e Koulibaly avrei dei dubbi che solo Spalletti può risolvere. Forse spostando Juan Jesus a sinistra e facendo spazio a Kalidou”