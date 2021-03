Antonini: "Gattuso un uomo vero, a Napoli ha fatto bene giocando a lungo senza punte"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso era un uomo vero già da calciatore, diceva sempre le cose in faccia e ed era molto genuino con tutti i suoi compagni di squadra. In quel gruppo non c'era spazio per litigi non costruttivi, c'erano tanti veri uomini. Secondo me Rino a Napoli ha fatto un bel lavoro, soprattutto visto che ha giocato a lungo senza centravanti. Poi ovviamente la decisione finale sulla sua permanenza in azzurro spetta a lui ed al club".