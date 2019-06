Antonelli: "Koulibaly, il Napoli non ha nessun bisogno di venderlo. Parliamo di 120 milioni"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato

"Koulibaly non è un argomento di calciomercato.

Quando De Ligt si accaserà, i club che lo vogliono e saranno delusi andranno a bussare alla porta del Napoli. Quando si parla di 120 milioni di euro, ogni squadra al mondo farebbe una riflessione, ma il Napoli oggi, non ha nessun motivo per riflettere. Anche Allan è cercato da tutti i club più grandi al mondo per cui anche su Allan il Napoli dovrà riflettere. Non posso dire che a luglio o agosto non arriveranno offerte da 120 milioni per Koulibaly o di 80 milioni per Allan.

Marko Rog a Siviglia doveva giocare titolare e con continuità, cosa che non è accaduta. Ora, bisognerà trovare una collocazione e so che Cagliari può essere una soluzione opportuna. Sulla formula invece molto dipenderà da Barella e quando e se andrà via, magari il club potrà impegnarsi in maniera più seria. Il contratto di Rog scade nel 2021, ma i rapporti col Napoli sono buoni quindi il modo per giocare ci sono".