Napoli Calcio - "Non sono un giocatore di statistiche. Nel Napoli non sento il bisogno di andare a fare gol, nel senso che abbiamo tanti attaccanti che possono farlo. Devo garantire l'equilibrio non permettendo al club di subire gol": così si è pronunciato Frank Anguissa nel corso di un'intervista a TLN TV. Non segnerà ma va benissimo anche così per la SSC Napoli pronta a riscattare il centrocampista dal Tottenham.